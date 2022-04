Yann Lucien, président de la CPME.

La Confédération des petites et moyennes entreprises a déposé en février un recours devant le tribunal administratif contre la nomination des membres du Cese, où elle n’est plus représentée, a annoncé Yann Lucien le jeudi 24 mars lors d’une conférence de presse. « En théorie, nous sommes un membre incontestable au titre de notre représentativité des entreprises. C’est une situation inédite. Entre la Métropole et les outre-mer, on est le seul territoire où nous ne sommes pas représentés. Cela remet en cause la légitimité du Cese* qui est censé refléter la vie économique et sociale du territoire. »

Chérifa Linossier, sa prédécesseure, parle de déni de démocratie. « C’est le seul endroit pour faire entendre notre voix. Et les avis du Cese permettent souvent d’apporter des amendements modificatifs aux textes de loi. » L’ancienne présidente évoque le rôle de l’instance, espace de « débat d’idées contradictoires. Si ce n’est plus le lieu d’interactions entre société civile et politiques, il faut le dire. »

Doublon ?

D’autres organisations patronales comme le Medef et l’U2P-NC y siègent. N’est-ce pas suffisant ? Non, estime Yann Lucien, chacun étant indépendant et les positions pouvant s’opposer. « Le Medef fait valoir l’intérêt des plus grosses entreprises et l’U2P-NC des travailleurs indépendants. Qui s’occupe des petites et moyennes structures, le cœur de l’activité économique calédonienne ? », insiste le président, rappelant que la CPME regroupe environ 1 000 entreprises.

Cette « mise au placard » serait due, selon Yann Lucien, à des propos qui n’auraient pas plu. « J’en subi les conséquences. »

Le tribunal administratif doit se prononcer d’ici quelques mois. La CPME espère l’annulation des nominations.