[DOSSIER] La consommation en pleine mutation ?

Ce responsable d’une société de distribution dans l’alimentaire, qui ravitaille plusieurs super et hypermarchés, préfère rester anonyme. C’est peu de dire que le sujet des prix est particulièrement sensible. Pour autant, ce directeur l’assure : en termes de prix, « rien n’a changé depuis le 13 mai ». Le maître mot est la « stabilité ». Michaël Dib, directeur général de Carrefour, enseigne particulièrement affectée par les exactions, se montre plus loquace. Il y a bien eu quelques variations, notamment sur les fruits et légumes, « qui ont connu une augmentation sensible », mais sur le reste, « pas d’inflation folle », « rien de honteux ».

Ajoutant que sur certains produits, cela n’est pas de leur fait, en particulier la viande, les grandes surfaces étant « tributaires des prix de l’Ocef », qui a rencontré d’importantes difficultés pour se faire livrer. Les incendies de plusieurs commerces ont entraîné des « reports sur d’autres établissements et des supérettes de proximité qui sont plus chers », analyse Sylvie Jouault, déléguée générale du syndicat des importateurs et distributeurs (SID-NC). Et a rendu les prix plus bas moins accessibles avec la perte de Super U Kaméré et Rivière-Salée, Korail, Kenu In… Les émeutes ont modifié le marché du négoce. « La concurrence est moins forte, le paysage économique est un peu cassé », résume Jean-Marc Espalieu, directeur général de Korail.