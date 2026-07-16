La collectivité présentée aux élus du Sud

Jeudi 9 juillet, les 26 nouveaux élus de la province Sud (sur 40) ont bénéficié d’une présentation de la collectivité, à l’occasion d’une matinée d’accueil au centre administratif, route des artifices. Les directions ont présenté l’environnement institutionnel, l’organisation des services et leurs outils, ainsi que les prochaines échéances. « Vous pourrez compter sur des équipes dévouées à leurs missions d’intérêt général, au service des Calédoniens », a souligné le secrétaire général par intérim, Christophe Verges.
Parmi les nouveaux, 17 sont issus de la liste Les Loyalistes-Rassemblement (sur 28) ; 7 (sur 7) du FLNKS et 2 (sur 5) de l’Éveil océanien.