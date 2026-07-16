La collectivité présentée aux élus du Sud

Jeudi 9 juillet, les 26 nouveaux élus de la province Sud (sur 40) ont bénéficié d’une présentation de la collectivité, à l’occasion d’une matinée d’accueil au centre administratif, route des artifices. Les directions ont présenté l’environnement institutionnel, l’organisation des services et leurs outils, ainsi que les prochaines échéances. « Vous pourrez compter sur des équipes dévouées à leurs missions d’intérêt général, au service des Calédoniens », a souligné le secrétaire général par intérim, Christophe Verges.

Parmi les nouveaux, 17 sont issus de la liste Les Loyalistes-Rassemblement (sur 28) ; 7 (sur 7) du FLNKS et 2 (sur 5) de l’Éveil océanien.