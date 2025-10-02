La CMA va quitter Nouville

Dans un communiqué publié mardi 30 septembre, la présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat, Elizabeth Rivière, a annoncé que le siège social de l’établissement ainsi que la Maison des artisans allaient quitter le site de Nouville. Une décision prise après l’arrêt rendu le même jour par le tribunal administratif de Nouméa, donnant raison au Port autonome et condamnant la CMA à lui verser environ 320 millions de francs. Début septembre, le port, propriétaire des lieux, l’avait attaquée pour occupation illégale des terrains, l’incitant à régulariser les 67 loyers mensuels revus à la hausse en 2014 et en 2019. Or, si la Chambre compte « régler les loyers dus », il lui est néanmoins « impossible d’assumer sur le long terme un loyer mensuel réévalué à 4,7 millions de francs », précise le communiqué.
