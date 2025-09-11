La CMA devant le tribunal administratif

La CMA, Chambre de métiers et de l’artisanat, pourrait être condamnée à verser 324 millions de francs au Port autonome pour occupation illégale de deux terrains alors qu’elle n’aurait pas régularisé ses loyers depuis de nombreuses années.
En 1984 et 1988, la CMA avait signé avec le Port autonome, propriétaire des terrains, un bail de 30 ans à l’issue duquel les conditions d’occupation pouvaient être modifiées et les loyers, augmentés. Ce qui a été acté. Or, « cela fait dix ans qu’on ne touche pas les sommes attendues sur ce parcellaire et que la présidente n’a jamais voulu négocier depuis ma prise de poste (en juin 2024, NDLR) » a expliqué aux Nouvelles calédoniennes Karim Ouni, directeur du port, .
C’est pourquoi la CMA se retrouve devant le tribunal administratif, qui rendra son jugement le 25 septembre.
Dans un communiqué, la présidente de la CMA, Élizabeth Rivière, a affirmé qu’elle « n’a jamais refusé une révision loyale des loyers » mais « conteste une augmentation rétroactive et disproportionnée de plus de 2 000 % », regrettant par ailleurs que ce litige n’ait pas été réglé « par le dialogue » et que le Port autonome ait « choisi l’affrontement judiciaire ».