La Chambre territoriale des comptes fait son bilan

En 2025, 13 rapports ont été publiés par la CTC, Chambre territoriale des comptes. L’institution a rendu trois avis budgétaires, après saisines, sur la bibliothèque Bernheim, la province des Îles et la commune de Maré. Parmi ses rapports thématiques, les frais de déplacement des élus de la Nouvelle- Calédonie et des provinces, les casinos de Nouméa, la prévention de l’obésité chez les jeunes ou encore les mesures d’adaptation face au risque de recul du trait de côte. Sont attendus en 2026, le contrôle des trois sociétés d’économie mixte – Promosud, Nord avenir et la Sodil – et le financement de l’audiovisuel. L’étude du fonds d’action de lutte contre les pollutions sera publiée très prochainement. Les Calédoniens peuvent suggérer des thématiques sur le site de la CTC. (ccomptes.fr/ctc-nouvelle-caledonie).

 