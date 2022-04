La SLN souhaite louer une « centrale accostée temporaire » à la société turque Karpowership, « leader mondial » dans ce domaine, un projet mûri « depuis plus d’un an ». D’une puissance de 200 mégawatts, elle serait une « sécurisation rapide » de l’alimentation de l’usine et remplacerait intégralement l’actuelle unité, que le métallurgiste veut fermer au plus vite.

♦ À la province Sud de décider

La balle est désormais dans le camp de la province, qui accepte ou refuse les installations classées pour l’environnement (ICPE). Au sujet de cette demande déposée le mardi 19 avril, la collectivité pourrait délivrer une autorisation d’un an renouvelable deux fois, soit jusqu’en 2025 au plus tard. La SLN espère un feu vert très rapide : elle table sur une arrivée de la barge en juillet et une mise en service en août. Et si l’autorisation était refusée ? Sonia Backes, présidente de la province Sud, avait déclaré l’an passé son opposition à une centrale flottante. « Nous devrions continuer avec la centrale B. Il n’y a pas d’autre option », répond Guillaume Verschaeve, directeur de la SLN.

♦ Centrale définitive : il faudra trancher

En 2025, le métallurgiste espère disposer d’une électricité issue à 30 % du barrage de Yaté (20 % aujourd’hui) et à 70 % de turbines au gaz. Deux options sont toujours en lice. La centrale flottante est défendue par Nouvelle-Calédonie Énergie (NCE, société détenue à 50 % par l’Agence calédonienne de l’énergie, à 40 % par Enercal et à 10 % par la SLN). Enercal, pour sa part, souhaite transformer sa centrale de Prony, qui tourne au charbon. Dans les deux cas, les turbines au gaz sont censées être facilement modulables pour laisser la place aux énergies plus propres. Pour 2035, la SLN mise sur 30 % de gaz et 70 % d’énergies renouvelables.