La province Sud a lancé, mi-novembre, une campagne d’attractivité « Changez de vie, pas de pays » dans le métro parisien, visant à attirer de nouveaux habitants en Nouvelle-Calédonie. Pour la présidente de la Maison bleue, Sonia Backès, il en va de « la survie de la Calédonie ». L’objectif est notamment d’augmenter le nombre de cotisants, jugé insuffisant pour financer le système de retraite par répartition et le Ruamm.

Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir. L’Union calédonienne y voit, derrière cette « urgence économique » un « projet politique qui ne veut pas dire son nom ». « On se pose véritablement la question : est-ce qu’on tire les leçons du passé ? Vouloir modifier les équilibres démographiques d’un territoire inscrit depuis 40 ans sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser, cela nous questionne », a déclaré son président, Emmanuel Tjibaou.

La province Sud mise notamment sur l’arrivée de seniors à fort pouvoir d’achat. Lundi 23 novembre, le gouvernement a par ailleurs adopté un avant-projet de loi du pays visant à exonérer d’impôt sur le revenu pendant 15 ans les retraités qui décideraient de s’installer sur le territoire, à condition d’investir au moins 30 millions de francs et d’avoir une couverture de santé extérieure. Les membres indépendantistes du gouvernement contestent cette mesure, dénonçant un manque à gagner fiscal et une inégalité entre les contribuables. Ils doutent aussi de ses retombées, qui profiteraient essentiellement au Grand Nouméa.