Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a participé pour la première fois au comité France maritime en présence de la ministre des Outre-mer, du secrétaire général de la Mer et du président du cluster maritime France. La Nouvelle-Calédonie a indiqué sa volonté de définir une véritable stratégie maritime de progrès et de s’inscrire dans la voie bleue annoncée par le président de la République aux assises de la mer. Une coopération sera engagée avec le Gican, Groupement des industries de construction et activités navales, pour associer des entreprises calédoniennes à l’immense chantier de la construction des sous-marins français en Australie.