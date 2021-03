Le Sénat coutumier assume pleinement son rôle consultatif depuis le début du confinement. Plusieurs recommandations ont été formulées ces derniers jours au cours des réunions de crise successives. Justin Gaïa, le président de l’institution, s’en explique.

DNC : Quels dispositifs ont été mis en place, au sein du Sénat coutumier, pour coordonner les actions ?

Justin Gaïa : Depuis le début du confinement, on a réactivé la cellule de crise mise en place l’an dernier par l’ancien président. L’objectif, c’est d’actualiser nos informations et de soulever des problèmes qui apparaissent. Nous avons fait trois réunions la semaine dernière. À chaque fois, les sénateurs coutumiers sont présents, mais également un représentant du Congrès, du gouvernement et les responsables de l’aire Drubea-Kapumë. La semaine dernière, puisque nous étions sur l’espace aéroportuaire de La Tontouta, il y avait le porte-parole de la chefferie de Païta, chargé de transmettre les informations au grand chef.

Pourquoi La Tontouta ?

Nous étions à La Tontouta, car c’est par là que le virus est arrivé, donc c’est un lieu à surveiller. Nous suivons l’enquête de près, car nous voulons savoir comment le virus est entré. On doit bien reconnaître que la bulle sanitaire avec Wallis a été un vrai fiasco ! Les coutumiers n’ont pas été consultés à ce sujet, nous n’étions même pas au courant. Est-ce que nous étions tellement concentrés sur les problèmes de l’usine du Sud que nous avons négligé le Covid ? Je ne sais pas… Mais la priorité aujourd’hui, c’est le confinement.

Vous recommandez la mise en place de référents par tribu. De quoi s’agit-il ?

C’est une préconisation qui a effectivement été décidée en cellule de crise. Un référent Covid-19, c’est une personne, dans chaque tribu, chargée de recenser les gens les plus vulnérables, de les convaincre de se faire vacciner et les diriger vers les centres de vaccination les plus proches. En général, les référents sont des personnes dynamiques et sociables, nous en connaissons dans chaque tribu.

Si un cas se déclare en tribu, quelles sont les consignes ?

On s’est servi de l’exemple de la lèpre pour établir nos préconisations. Si un cas se déclare en tribu, la consigne est d’isoler cette personne et de savoir avec qui elle a été en contact pour isoler ces personnes également. Tout ça, c’est indispensable pour protéger les gens et notamment les anciens : ce sont les plus vulnérables.