La bibliothèque Bernheim doit réduire la voilure

La Chambre territoriale des comptes estime que le budget primitif 2026 de la bibliothèque Bernheim « ne respecte pas la trajectoire budgétaire prévue par le plan de redressement » adopté fin 2025. Alors que la bibliothèque doit ouvrir au public son nouveau bâti- ment à Nouméa, la chambre constate une diminution des charges de gestion (4,1 %) moins rapide que la diminution de ses financements (6,9 %). La CTC sollicite un financement complémentaire et demande « une réduction de l’offre de service au public et une réduction pérenne de la masse salariale ».

Dans un communiqué, la directrice, Solange Geoffroy-Paillandi, insiste sur la diminution continue des ressources (- 36,8 % de produits de gestion entre 2019 et 2025 et – 14 % de participation des financeurs en 2026) et invite les membres du conseil d’administration et les collectivités à revoir les modalité de financement de cet établissement, car « les difficultés rencontrées ne pourront être durablement résolues par les seules mesures d’économie ». C.M.