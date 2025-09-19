La bataille sur l’accord de Bougival voyage

La 54 édition du Forum des îles du Pacifique (FIP), tenue du lundi 8 au vendredi 12 septembre à Honiara aux Salomon, s’est achevée par la proclamation d’« un océan de paix », en fait un appel au respect de la souveraineté régionale. Outre la lutte contre les conséquences du dérèglement climatique, l’épineux point de l’influence chinoise a marqué les débats. Pour la première fois depuis la création du FIP en 1971, les partenaires du dialogue, au nombre de 21, dont la France, n’ont pas été invités à l’événement.

Cette absence est due, selon la presse internationale, aux tensions entre les membres du Forum sur la question Chine-Taiwan. « Il y a une dizaine d’années, six États du Pacifique reconnaissaient Taiwan. Aujourd’hui, il n’y en a plus que trois : Tuvalu, Palaos et Îles Marshall », énumère Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique. La Chine se déploie avec ses méthodes. « Pour préserver l’unité du FIP » selon la diplomate, la présidence salomonaise aurait ainsi décidé de ne convier aucun des partenaires cette année. Selon certains observateurs, rapporte l’AFP, Honiara aurait agi sur demande de Pékin pour exclure Taïwan, dont la Chine revendique la souveraineté.