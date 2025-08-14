La base nautique baptisée « Charles Cali »

Le 12 août, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a renommé la base de voile, située à la Côte-Blanche, centre nautique Charles-Cali, en hommage à l’ancien président du CTOS, Comité territorial olympique et sportif, de 2008 à 2020. Charles Cali, décédé en août 2021, était également chef de la délégation calédo- nienne lors des Jeux du Pacifique en 2011, 2015 et 2019, conduisant les athlètes à de nombreuses médailles. À l’origine de la base nautique, il était aussi à l’initiative du Centre international de voile (CIV) ainsi que du Centre international sport et expertise (Cise) de Koutio, qui accueille sportifs et cadres de la région Pacifique, en leur offrant hébergement, restauration et infrastructures adaptées.