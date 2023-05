La baignade de nouveau autorisée à la baie des Citrons

Après trois mois d’interdiction, les Nouméens vont pouvoir retourner à l’eau. Mais seulement à la baie des Citrons. Une zone de baignade restreinte et surveillée, de 200 mètres de long sur 20 de large et délimitée par des bouées, ouvre ce vendredi 5 mai, sept jours sur sept, de 8 h 45 à 16 heures. En dehors de ces horaires, la baignade reste interdite. Durant les campagnes de régulation (cinq jours de campagne, cinq jours de sauvegarde, soit dix jours), la Ville de Nouméa rappelle que la baignade et les activités nautiques ne sont pas autorisées.

Le drapeau rouge flottait sur toutes les plages de la capitale depuis le 19 février, jour de l’attaque de requin qui a été fatale à un touriste australien, en face de l’hôtel Château Royal. Un arrêté avait été pris dans la foulée par Sonia Lagarde, très décrié par des baigneurs qui avaient monté un collectif et signé une pétition pour avoir de nouveau accès à la mer.