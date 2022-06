Le procureur de la République a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite du décès d’un salarié le vendredi 3 juin sur la mine de l’Étoile du Nord à Koumac afin d’identifier les causes de la mort. L’employé d’origine métropolitaine a été emporté lors d’un éboulement rocheux. Il portait l’équipement règlementaire pour ce type de prestations, en exercice d’escalade. Il a été atteint par le bloc rocheux au niveau du bassin et des membres inférieurs, lui sectionnant l’artère fémorale. Le médecin du Smur de Koné a constaté le décès sur les lieux. À ce stade, la cause accidentelle du décès est privilégiée au vu des premières constatations et investigations menées par les enquêteurs.