DNC : Le Japon a inauguré une ambassade à Kiribati et un bureau consulaire à Nouméa en début d’année. Pourquoi maintenant ?

Korehito Masuda : L’un des piliers de la diplomatie japonaise est d’avoir un « Free and Open Indo-Pacifique » (un Indo- Pacifique libre et ouvert, NDLR). Il est absolument important d’assurer la stabilité, l’État de droit et le libre-échange dans cette zone avec la situation géopolitique actuelle. La Corée du Nord fait des essais nucléaires balistiques. La tension monte entre la Chine et les États-Unis autour du détroit de Taïwan.

Le service consulaire n’est pas un consulat ou un consulat général. Le bureau est sous la tutelle de l’ambassade du Japon à Paris. Ma mission est de collecter des informations et de jouer le rôle de liaison.

Cette ouverture nous rapproche des gouvernements locaux et de nos partenaires : la France, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États- Unis et l’Angleterre. Nous avons instauré des exercices militaires avec ces pays amis, comme l’opération La Pérouse.

Ce n’est pas seulement sur le plan militaire. Les calamités naturelles se multiplient ces dernières années. D’ici 20 ou 30 ans, des îles vont peut-être disparaître. Ces exercices conjoints entre les Fanc (Forces armées de Nouvelle-Calédonie, NDLR) et nos forces d’autodéfense nous préparent à des évacuations ou à des déploiements d’aides humanitaires.

Qu’est-ce qui a motivé le choix de la Nouvelle-Calédonie ?

Vous savez qu’ici, il y a des descendants de Japonais. Les premiers immigrés japonais sont arrivés au XIXe siècle. On peut compter aujourd’hui environ 10 000 de ces descendants.

En plus, sous l’influence du roman de Katsura Morimura, L’île la plus proche du paradis, édité en 1966, la Nouvelle-Calédonie est une destination touristique prisée par les Japonais, surtout les jeunes couples mariés.

Avant le Covid-19, entre 20 000 et 30 000 touristes japonais venaient chaque année. C’est énorme pour un pays francophone. D’après nos statistiques, 270 ressortissants japonais sont installés ici. C’est quand même beaucoup.

En cas d’accident ou de maladie, jusqu’à aujourd’hui, le consulat général de Sydney était chargé des dossiers consulaires. Tokyo et Paris sont très loin, c’était une obligation d’ouvrir un bureau pour soutenir nos ressortissants.

Les Calédoniens d’origine japonaise descendent principalement de ces hommes déportés après l’attaque de Pearl Harbour, puis renvoyés au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Comment votre pays appréhende ce drame oublié ? Peu de professeurs ou de chercheurs ont fait des études sur le sujet. C’est le moment de faire des recherches scientifiques. Il faut recueillir tous les témoignages pour empêcher que ça devienne tout à fait du passé. Je suis un homme d’écoute. J’ai envie de collecter ces informations. Ce n’est pas une de mes missions, mais je suis déterminé à le faire. Je raconte toujours cette anecdote. En 1991, à peine entré au ministère des Affaires étrangères à Tokyo, ma première mission a été d’accueillir la délégation calédonienne. À cette époque-là, je me suis demandé « C’est où la Nouvelle-Calédonie ? ». J’ai accueilli le chef de cette délégation, André Nakagawa, l’ancien consul honoraire du Japon. En le voyant, je me suis dit qu’il était japonais et je me suis adressé à lui dans ma langue. Il ne parlait pas du tout japonais ! J’ai commencé à essayer de comprendre, à étudier l’histoire. Je me suis rendu récemment à Nouville, où se trouve actuellement le Théâtre de l’Île.