KNS s’oriente vers la matte

Participer à la « révolution des batteries ». Le président de KNS en est convaincu, Koniambo doit en être un des acteurs. Et pas seulement sur une partie de sa production. « Nous devons nous convertir à 100 %. »

Changer de modèle économique. Neil Meadows est en phase avec les préconisations du rapport de l’IGF, notamment sur la partie matte de nickel. Pour une raison simple. « Les métallurgistes font face à des coûts élevés et une difficulté de rentabilité. Notre ferronickel est moins attractif et moins compétitif que celui d’Asie du Sud-Est. Et il n’est pas prévu que son prix augmente. »

Dans ce contexte, la matte apparaît comme une solution permettant d’atteindre la rentabilité. En devenant « un maillon de la chaîne d’élaboration des batteries, nous pouvons nous attendre, avec la demande et la qualité du produit, à ce que le prix soit meilleur », avance Neil Meadows.

ENVOYER AU CANADA

L’industriel mène des essais dans ce sens, a annoncé le président lors d’une visite de la mine, mardi 8 août. Une étude a été menée sur la possibilité de transformer le ferronickel sur site. Mais, cela ne devrait pas être l’option retenue. Impossible dans la configuration actuelle, cela nécessiterait « la construction d’une nouvelle ligne de conversion, dont le coût ne serait pas négligeable ». Avec un délai de réalisation de trois à cinq ans.

L’autre option, privilégiée, alimenter une filiale de Glencore au Canada, à Sudbury. « La méthode la plus intéressante et la plus rentable. » Le premier test s’est avéré concluant. Un deuxième est escompté dans les prochains mois. KNS vient d’y envoyer près de 3 000 tonnes de minerai. La matte obtenue est ensuite expédiée dans une autre succursale du groupe en Norvège, avant de fournir le marché des batteries.

Le modèle est envisagé, mais une analyse plus poussée est en cours. « Je ne pense pas que Sudbury puisse capter toute notre production, nous devons regarder l’ensemble de la chaîne pour comprendre comment le site canadien est approvisionné, et il reste à savoir quel prix nous pouvons en obtenir. » Ce qui est sûr, c’est que « nous sommes en accord avec l’idée de vendre de la matte à la France et à l’Europe, et notre actionnaire Glencore, en charge de la commercialisation, ne voit pas de raison de ne pas y aller si la demande est là », commente Neil Meadows.