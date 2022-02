♦ Montée en puissance

L’année 2020 n’a pas été facile (en raison notamment de la crise sanitaire et de la mise en maintenance des deux fours) et les premiers mois de 2021 n’ont guère été mieux, marqués par deux avaries sur la centrale électrique puis sur l’un des deux fours, empêchant KNS d’atteindre les objectifs fixés.

Mais la production s’est améliorée au cours du dernier trimestre avec plus de 7 000 tonnes de ferronickel produites, une tendance qui s’est poursuivie en janvier. « Depuis la remise en route du deuxième four en septembre, on continue de gagner du terrain dans notre montée en puissance, nous sommes sur la bonne voie », estime Kristan Straub, président de Koniambo Nickel SAS, lors de la présentation du bilan lundi 21 février.

♦ 3 000 tonnes par mois

L’ambition de KNS ? Atteindre environ 3 000 tonnes par mois, ce qui lui permettrait de parvenir à l’équilibre afin que les actionnaires n’aient pas – et ce serait une première – à réinjecter de fonds. C’est l’objectif de 2022 : stabiliser la production. KNS doit s’y tenir jusqu’en juin, date fixée par les actionnaires, Glencore et la SMSP, lors du dernier conseil de direction en novembre. Un point sera alors fait sur les résultats. Pendant cette période « critique », l’industriel doit prouver qu’il peut y arriver. Sans quoi, son avenir reste incertain. « Je ne peux pas présumer les décisions des actionnaires. »

♦ Nouvelle organisation

La réorganisation globale de l’entreprise ne serait pas étrangère à cette amélioration, voire aurait été décisive. Il y a près d’un an et demi, KNS recevait l’appui, via Glencore, d’un groupe technique chargé d’améliorer la gestion et le fonctionnement de l’usine en apportant une nouvelle façon de manager et de travailler, avec davantage de rigueur. « Il y a eu des crispations, reconnaît Alcide Ponga, directeur des affaires externes, mais ça avance et on commence à en percevoir les résultats quand on regarde les chiffres. On espère tenir ce rythme-là cette année. »

♦ Un coût de production maîtrisé

C’est l’autre levier d’action afin d’obtenir de meilleurs résultats : rechercher des économies, en priorité sur la facture d’électricité, qui représente environ 35 % du coût de production. KNS privilégie le charbon au gasoil. « Cela nous permet d’avoir une meilleure rentabilité », précise Kristan Straub, malgré l’augmentation du coût des matières premières, qui engendre des frais supplémentaires. « On est passés de 63 dollars la tonne en 2020 à 135 en 2021. Là, on est à 208 dollars. »