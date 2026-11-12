Katiramona : 11 élus veulent examiner une facture de 680 millions

11 élus du Congrès, à l’initiative de l’Éveil océanien, ont déposé lundi 9 novembre une proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête sur les travaux du col de Katiramona. Présentée mardi par Veylma Falaeo, elle interroge l’usage d’environ 680 millions de francs publics après l’éboulement du mois de février 2021, qui avait coupé la RT1 pendant plusieurs mois.

La présidente de la commission permanente met en avant la transparence de l’utilisation des fonds publics. Les élus doivent disposer d’une « vision claire, complète et objective » du dossier, soulignent les signataires qui s’interrogent sur les conditions dans lesquelles le gouvernement a conclu un accord avec les exploitants de la carrière visant à prendre en charge le coût du chantier de réhabilitation, renonçant à rechercher les responsabilités. Le projet de résolution doit être examiné par la CLGR, avant d’être adopté en séance publique par les élus du Congrès.