Katidjo-Monnier quitte le conseil municipal de Nouméa

L’élu d’opposition Jérémie Katidjo-Monnier a annoncé sa démission du conseil municipal de Nouméa. Selon NC La 1ère, cette décision est motivée par des raisons personnelles. Il sera remplacé par Sam Kagy, sa suivante de liste.
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