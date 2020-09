La présidence tournante du Sénat coutumier a été attribuée pour un an à Justin Gaïa, représentant l’aire Drubea-Kapumë et originaire de Païta (N’dé). La passation de pouvoir s’est déroulée à Maré, lors du 20e congrès du renouvellement de l’institution pour la mandature 2020-2025. Le président sortant, Hippolyte Sinewami-Htamumu, a été remarqué pour son implication dans la gestion de la crise sanitaire. Son successeur a notamment pour priorité la mobilisation contre le projet australien de rachat de l’usine du Sud, la gestion de la crise de la jeunesse kanak et l’amélioration de la prise en considération de l’institution.