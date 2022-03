Parmi les adversaires de la réforme fiscale, certains ne mâchent pas leurs mots. Philippe Blaise fait partie de ceux-là, lui qui voit de « l’incompétence économique » dans les orientations choisies par le gouvernement. Mais à bien y regarder, le membre du groupe Avenir en confiance au Congrès ne désapprouve pas l’intégralité de la réforme. « Revoir la TGC, c’est nécessaire. Tout ce qui figurait dans l’agenda partagé, on est d’accord aussi. »

Dans le compromis trouvé en 2014 entre politiques, syndicats et patrons figuraient notamment les taxes sur le sucre, sur l’extraction et l’export de minerai. Celle sur les plus-values immobilières, aussi. « C’est une question de justice sociale. On ne fera pas accepter aux syndicats un effort sur les revenus et la consommation s’il n’y a pas d’effort sur les plus-values. » Voilà pour les points de convergence, qui représentent 15 milliards de francs, le « besoin réel » pour les budgets et les régimes sociaux, selon Philippe Blaise.

« En revanche, on est totalement opposés au train de mesures qui vont au-delà », à commencer par la taxation des dividendes à l’impôt sur le revenu. « C’est de l’idéologie de gauche antilibérale. » Réduire les inégalités par la redistribution, inutile ? « Nous avons déjà des dispositifs de redistribution extrêmement généreux, à commencer par la clé de répartition aux provinces. Le poids des dépenses sociales est devenu un vrai problème. » S’il faut réduire les inégalités, c’est « par la création d’emplois, grâce à un cadre fiscal incitatif ».