Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025

Après une édition annulée en 2024 en raison des émeutes, le concours de beauté Miss Nouvelle-Calédonie a fait son retour, samedi 6 septembre, au Méridien de Nouméa. C’est Juliette Collet, candidate numéro 6, qui a été élue. Âgée de 23 ans, la jeune femme est diplômée d’une licence en biologie marine et d’un master en gestion des risques naturels. Très active sur les réseaux sociaux comme dans la vie, elle a été nageuse-sauveteuse pour la ville de Nouméa, animatrice radio à NC La 1ère et est également bénévole à la Croix-Rouge.
