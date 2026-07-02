Julia Ciwé, une femme de terrain

En mars dernier, Julia Ciwé a fété ses 60 ans. Un nouveau cap, qui a aussi marqué la fin de sa carrière en tant que pompier volontaire. « C’est ce que prévoit nos statuts. Dès 60 ans, on doit arrêter. Si ça ne tenait qu’à moi, je serais bien restée encore… », sourit-elle. Née à Thio, d’un père mineur, elle intègre le centre de secours de Koné en 1999, un an après la création de la structure. Elle fait d’abord du bénévolat, en répondant aux appels d’urgence. « Ce n’était pas évident, car je devais calmer les personnes à l’autre bout du fil. Elles étaient généralement très stressées », se souvient-elle.

Encouragée par le chef du centre – le père de ses trois enfants –, Julia Ciwé décide de tenter l’aventure de pompier volontaire en 2000. Elle a alors 34 ans. Très investie dans son travail, elle anime par la suite des formations en secourisme, en collaboration avec l’association de la protection civile, qui se rend régulièrement à Koné. « Mon rôle était de former les jeunes et les nouvelles recrues de la caserne », en leur montrant les premiers gestes à réaliser en cas de malaise, d’hémorragie ou de chute, mais aussi l’utilisation de certaines machines et outils, comme les colliers cervicaux, les appareils respiratoires, le masque à oxygène ou l’aspirateur de mucosités.

POLYVALENCE

Originaire de Lifou et Maré, elle se voit confier la mission d’effectuer ces mêmes formations aux Loyauté. Ce qui n’a pas été une mince affaire. « Chez nous, on a des tabous. Par exemple, on ne doit pas toucher notre frère ou sœur. Alors, pour effectuer un massage cardiaque ou faire du bouche- à-bouche, ça pouvait être très compliqué, quelquefois. Mais j’ai essayé de leur faire comprendre l’importance de leur rôle. Je leur disais : il faut le faire. Ce n’est pas quand la personne sera partie qu’il faudra regretter », relate Julia Ciwé.

En 2008, elle enfile une nouvelle casquette, en devenant cheffe d’équipe de mesures d’urgence à l’usine de Vavouto. Là-bas, elle dirige un petit groupe de « pompiers industriels », chargés de protéger les infrastructures et équipements de l’usine et de surveiller les départs de feu. Elle évoque cette partie de sa vie avec un brin de nostalgie : « Ça me manque », avoue-t-elle. Elle assurera ce travail durant 17 ans, en parallèle de son activité de pompier volontaire à la caserne de Koné, devenue sa « deuxième maison ». Des liens se sont naturellement créés avec ses collègues. « Chez les pompiers, il n’y a ni religion, ni politique, ni couleur ».