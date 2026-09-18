Jules Tufele, celui qui veut ouvrir des portes

Pour Jules Tufele, les jeunes des quartiers, « c’est le public le plus éloigné du monde socio-économique. Je voulais les aider à s’en sortir comme moi j’avais réussi à le faire. Si moi j’ai compris, pourquoi pas eux ? » (©N.H)

Un centre de formation sur un îlot, des activités sportives dans les quartiers, la mise en place d’ateliers de développement personnel… Jules Tufele déborde d’idées et de projets pour accompagner les jeunes des quartiers vers leur insertion et leur autonomie. Portrait d’un homme engagé, qui a fait de son propre parcours une force au service des autres.

Jules Tufele en est persuadé : aider un jeune de quartier à reprendre confiance en lui, c’est lui donner davantage de chances de trouver sa place dans la société et dans le monde professionnel. S’il en est autant convaincu, c’est que lui-même l’a expérimenté, au travers de son parcours.

Enfant, il grandit dans le quartier de Saint-Quentin, avec ses parents et ses deux petits frères. Puis à Magenta-Aérodrome, après la séparation de ses parents. Adolescent, par « ennui », le jeune Jules commet plusieurs délits, notamment des vols et des violences physiques. En classe, il est pourtant bon élève, mais son comportement lui vaut d’être renvoyé de plusieurs établissements. Par chance, il échappe à la prison, mais « ce n’est pas passé loin », admet-il, conscient que « de toute façon, ça ne m’aurait pas aidé ». C’est à ses 18 ans que le « déclic » s’opère. Après une discussion avec sa mère, il décide de se retrousser les manches et « d’arrêter les bêtises ». « Je lui ai dit : ‘’À partir de main- tenant, je vais prendre les bonnes décisions et je vais te montrer que tu peux être fière de moi’’ », raconte-t-il. Deux ans plus tard, il décroche son BTS en génie civil et crée son entreprise.

RUPTURE DE COMMUNICATION

Peu après, il rencontre celui qui va donner un nouveau tournant à sa vie : Cédric Devaud, alors directeur technique pour l’entreprise de travaux publics Menaouer. Celui-ci le prend sous son aile et le forme au poste de responsable qualité, dans le cadre du chantier Neobus. Jules Tufele a alors 22 ans. « Ça m’a permis d’apprendre à m’imposer, car j’avais affaire à de grosses entreprises », raconte celui qui en a aujourd’hui 31.

En dehors des chantiers, les deux hommes partagent une même ambition : accompagner les jeunes. Ensemble, ils créent en 2023 l’association Action Génération NC, qui propose aux habitants des quartiers des activités sportives et culturelles.

Les émeutes de 2024 renforcent encore l’envie de Jules Tufele d’accompagner ce public. Selon lui, « il y a une rupture de communication entre les générations ». Les valeurs culturelles ou l’éducation transmise font qu’ils « n’arrivent pas à s’exprimer comme ils voudraient face aux personnes plus âgées. Et quand ils le font, ils le font mal, avec beaucoup de colère ». Déterminé à changer les choses à sa petite échelle, il s’engage avec Cédric Devaud dans l’aventure des législatives, en juin 2024. « C’est Cédric qui a impulsé le truc. Honnêtement, je n’étais pas du tout dans l’optique de gagner, mais j’étais conscient que je pouvais porter un message, et surtout montrer aux jeunes que c’était possible de venir des quartiers et de s’inscrire aux législatives. Je voulais leur montrer qu’il ne fallait pas se mettre de freins dans la vie », raconte-t-il.

LA PLACE DU « GRAND FRÈRE »

Mais il ne s’arrête pas là. La même année, il lance avec son binôme un projet de réinsertion professionnelle pour les jeunes en difficulté, sur l’îlot Freycinet. Baptisé « Mana All », il a pour ambition de les sortir de la délinquance, en les éloignant de leur quartier et en les initiant à une dizaine d’activités, comme la pêche, la cuisine ou l’agriculture. Une idée qui lui tenait à cœur et qu’il souhaitait mettre en place bien avant les émeutes. Sur chaque activité, Jules Tufele souhaite faire intervenir un « grand frère », c’est-à-dire une personne originaire du même milieu qu’eux et compétent dans son domaine, afin de les former. L’idée étant de « faciliter le lien » et de montrer qu’un autre parcours est possible. « Pour moi, le messager est plus important que le message », souligne-t-il. Aujourd’hui, ce projet est en stand-by, faute de financement.

Pas de quoi le décourager pour autant. Au début de l’année, Action Génération NC (entre-temps rebaptisée « Mana All ») a signé une convention avec le gouvernement et la Feinc, Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie, afin de créer un « village des solutions ». Le principe ? Accompagner les jeunes de quartier à chaque étape de leur parcours, jusqu’à leur insertion professionnelle, afin d’éviter les ruptures de cursus. « L’objectif est de ne pas lâcher le jeune jusqu’à ce qu’il s’insère, en créant des partenariats avec les entreprises, le CFA, l’université ou en l’accompagnant à créer sa propre entreprise », explique-t-il.

Aujourd’hui, après s’être formé à plusieurs modules de développement personnel grâce à la société D3S, créée par la coach Sandra Parent, il anime également des ateliers auprès des jeunes, au Pôle jeunesse de Nouméa, dans les lycées et dans les maisons de quartier. Il leur transmet des outils de communication afin d’apprendre à gérer leur colère, mais aussi à identifier leur profil de personnalité pour pouvoir mieux choisir leur voie professionnelle.

Pour lui, le travail sur soi est le premier pilier pour s’extirper de la délinquance. « Si tu ne t’estimes pas assez, tu resteras dans le groupe, par peur du rejet. Nous sommes dans un pays communautaire, donc ça accentue les difficultés. Nous faisons souvent les choses pour les autres. Il faut s’estimer et apprendre à dire non, à poser ses limites. »

À l’avenir, il aimerait que ces ateliers soient organisés dans le Nord et les Îles, afin de toucher davantage de personnes. « L’idée, c’est que ce soit des « grands frères » originaires de là-bas qui le fassent, car ils connaissent mieux leurs jeunes. »

Nikita Hoffmann