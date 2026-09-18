Jules Tufele, celui qui veut ouvrir des portes

LA PLACE DU « GRAND FRÈRE »

Mais il ne s’arrête pas là. La même année, il lance avec son binôme un projet de réinsertion professionnelle pour les jeunes en difficulté, sur l’îlot Freycinet. Baptisé « Mana All », il a pour ambition de les sortir de la délinquance, en les éloignant de leur quartier et en les initiant à une dizaine d’activités, comme la pêche, la cuisine ou l’agriculture. Une idée qui lui tenait à cœur et qu’il souhaitait mettre en place bien avant les émeutes. Sur chaque activité, Jules Tufele souhaite faire intervenir un « grand frère », c’est-à-dire une personne originaire du même milieu qu’eux et compétent dans son domaine, afin de les former. L’idée étant de « faciliter le lien » et de montrer qu’un autre parcours est possible. « Pour moi, le messager est plus important que le message », souligne-t-il. Aujourd’hui, ce projet est en stand-by, faute de financement.

Pas de quoi le décourager pour autant. Au début de l’année, Action Génération NC (entre-temps rebaptisée « Mana All ») a signé une convention avec le gouvernement et la Feinc, Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie, afin de créer un « village des solutions ». Le principe ? Accompagner les jeunes de quartier à chaque étape de leur parcours, jusqu’à leur insertion professionnelle, afin d’éviter les ruptures de cursus. « L’objectif est de ne pas lâcher le jeune jusqu’à ce qu’il s’insère, en créant des partenariats avec les entreprises, le CFA, l’université ou en l’accompagnant à créer sa propre entreprise », explique-t-il.

Aujourd’hui, après s’être formé à plusieurs modules de développement personnel grâce à la société D3S, créée par la coach Sandra Parent, il anime également des ateliers auprès des jeunes, au Pôle jeunesse de Nouméa, dans les lycées et dans les maisons de quartier. Il leur transmet des outils de communication afin d’apprendre à gérer leur colère, mais aussi à identifier leur profil de personnalité pour pouvoir mieux choisir leur voie professionnelle.

Pour lui, le travail sur soi est le premier pilier pour s’extirper de la délinquance. « Si tu ne t’estimes pas assez, tu resteras dans le groupe, par peur du rejet. Nous sommes dans un pays communautaire, donc ça accentue les difficultés. Nous faisons souvent les choses pour les autres. Il faut s’estimer et apprendre à dire non, à poser ses limites. »

À l’avenir, il aimerait que ces ateliers soient organisés dans le Nord et les Îles, afin de toucher davantage de personnes. « L’idée, c’est que ce soit des « grands frères » originaires de là-bas qui le fassent, car ils connaissent mieux leurs jeunes. »

Nikita Hoffmann