S’il y a déjà un petit air de vacances, on ne peut pas dire que l’on ressente pour l’instant toute la sérénité de la trêve de fin d’année. Le travail budgétaire mené par nos élus et les coupes, nécessaires, qui sont annoncées pour 2020 inquiètent de nombreuses filières comme celle de l’agriculture dont les représentants étaient encore dans la rue, mardi.

La situation de nos usines est aussi inquiétante après l’annonce de Vale NC. Pour l’instant, les informations sont parcellaires et les Calédoniens auront rapidement besoin de clarifications quant à l’avenir de cette usine et plus largement du nickel en Nouvelle-Calédonie.

Les feux, qui continuent de sévir, ont ravagé plus de 30 000 hectares sur cette saison administrative qui s’est achevée le 15 décembre avec des conséquences environnementales désastreuses, mais heureusement aucune victime. Des plaintes contre X ont été déposées par la province Sud. Par ailleurs, certains, on l’a appris, devront faire une croix sur leurs feux d’artifice.

Quant aux actes de délinquance, ils sont toujours aussi récurrents, dans la rue, sur les bus… Tragiques et incompréhensibles…

Espérons alors que les congés apporteront à tous un répit mérité après une année bien chargée.

En ce qui nous concerne, ce numéro est le dernier de 2019 et nous serons ravis de vous retrouver le 23 janvier pour continuer à vous informer.

Toute l’équipe de DNC vous souhaite de joyeuses fêtes et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020.