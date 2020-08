Après la journée bleu, blanc, rouge du Receiving le mois dernier, les Loyalistes avaient choisi la province Nord, ce week- end, pour rencontrer la population et plaider en faveur du non au référendum. Environ 500 personnes ont répondu à l’appel et se sont retrouvées à Gatope, sur le littoral de Voh.

Drapeaux, rubans, chapeaux, tous les supports étaient en bleu, blanc, rouge, samedi, à Gatope. Des centaines de personnes se sont retrouvées dans une ambiance familiale pour exprimer, toutes ensemble, leur attachement à la France et au drapeau tricolore. De nombreux élus avaient fait le déplacement comme Gil Brial, le directeur de campagne des Loyalistes, mais aussi Thierry Santa, Christopher Gyges, Philippe Blaise, Lionnel Brinon, Pascal Vittori ou encore Isabelle Champmoreau, Nicolas Metzdorf et Nina Julié. Maintien dans la République Cet évènement, deuxième rassemblement depuis le début de la campagne référendaire des non-indépendantistes, a été initié par de jeunes partisans du Nord dans le but de réaffirmer massivement leur volonté du maintien dans la République. Pour Gil Brial « cela faisait très longtemps qu’il n’y avait pas eu un évènement comme cela dans le Nord et on voit que l’unité des Loyalistes permet cela. Toutes les rencontres que nous avons pu avoir ont démontré à quel point c’était important d’organiser cet évènement ». Trois thématiques Cette journée a aussi permis de sensibiliser et de débattre autour de trois thématiques : le foncier, le rééquilibrage et l’identité calédonienne avec la question de la citoyenneté. Des thèmes importants, comme l’explique Gil Brial, car « sans la Brousse, la Nouvelle-Calédonie ne serait pas ce qu’elle est et c’était donc important d’aborder ces thèmes, ici, avec une conclusion que j’ai trouvée très belle, qui est de dire que finalement, c’est parce qu’on est français qu’on peut avoir une identité calédonienne forte ». Avec ce rendez-vous à Voh, l’organisation du Nord voulait aussi attirer les indécis, du moins sensibiliser tous ceux qui ne sont pas allés voter lors de la consultation du 4 novembre 2018. « La stratégie pour le 4 octobre prochain repose plus que jamais sur l’union sacrée des élus loyalistes de tout le territoire calédonien. » Selon les Loyalistes, ils seraient environ 5 600 en province Nord (taux d’abstention en 2018 : 14 %). D.P. ©Les loyalistes