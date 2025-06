Josine Tiavouane, un cheminement naturel

À la fin de cette mission, une pause. Josine Tiavouane part avec son compagnon en Australie. En 4 x 4, ils rejoignent Darwin depuis Melbourne, explorent des contrées incroyables et accèdent à une communauté à travers un évènement culturel. « Je me retrouvais dans les récits de lieux sacrés. C’est comme si j’arrivais dans une tribu. Il y a eu une vraie connexion. »

Son premier poste est à l’UNC au laboratoire écologie végétale pour l’analyse de graines d’espèces endémiques au massif de Koniambo dans le but notamment d’améliorer les connaissances pour la revégétalisation des sites dégradés. Elle retrouve son professeur, Bruno Fogliani.

En stage, Josine Tiavouane intègre l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en botanique à Nouméa. Elle se penche sur la végétation du Mont-Panié, la pêche du tazar aux Bélep. Puis elle lâche la recherche pour un master II professionnel gestion de la biodiversité et développement durable.

Un bac scientifique vient sceller une orientation, avec déjà, un attrait pour l’environnement. « On parlait beaucoup de la mine et de la nécessité de protéger l’environnement. » Encouragée par sa famille, elle réalise des études supérieures en sciences et biologies environnementales, un Deug à Nouméa, une licence suivie d’un master grâce au dispositif Cadres avenir à Perpignan.

Elle fait partie des personnalités de la jeune génération qui sortent du lot. Pas de hasard dans le parcours de Josine Tiavouane, tout semble faire sens. Cette femme du nord grandit à à la tribu Saint-Gabriel à Pouébo, berceau de la famille, écrin de nature où elle se ressource. Vient ensuite Koné puis Poindimié. De l’internat du lycée Antoine-Kéla, elle retient la proximité́ de la mer. « On s’endormait au bruit des vagues ».

Le retour se fait à Hienghène. Au sein de l’association Dayu Biik, elle met en œuvre le second plan de gestion de la réserve de nature sauvage du Mont-Panié et découvre la gestion d’un espace protégé. « Par ce projet pilote, la province Nord veut cogérer l’espace avec les gens de l’endroit. » Le travail initié par le président de l’association, Jonas Tein, est précurseur. Cinq tribus intègrent le conseil d’administration. Émergent alors plusieurs questions : « On parle d’endémisme, de valeurs biologiques, mais quand prend-on en compte la représentation que les gens ont de cet espace ? Comment l’utilisent-ils ? Quels noms portent les lieux ? C’est l’homme avec son environnement ».

Elle participe à la définition de trois statuts de protection en lien avec les usages. La zone protégée passe de 5 400 à 10 000 hectares. On parle désormais de l’aire naturelle protégée du Thönyë. La jeune femme a un déclic. « J’étais dans le monde académique et là, je suis passée au plus près de la réalité des gens.»