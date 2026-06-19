Johanito Wamytan : « Une province plus juste socialement et plus proche des habitants »

DNC : L’UC, avec le FLNKS, a opté pour le renouvellement. Était-ce compliqué dans un parti où les figures historiques sont centrales ?

Johanito Wamytan : L’Union calédonienne est un mouvement qui s’inscrit dans l’histoire du pays, mais qui a toujours su préparer l’avenir. Nos figures historiques nous ont transmis des valeurs, une vision et un engagement au service du pays. Le renouvellement n’est donc pas une rupture avec cet héritage, il en est la continuité.

Notre liste rassemble des femmes et des hommes d’expérience, mais aussi une nouvelle génération engagée dans les quartiers, les tribus, les associations, le monde économique et la jeunesse. Face aux défis que traverse notre pays, nous avons considéré qu’il fallait ouvrir davantage les responsabilités et permettre l’émergence de nouveaux visages tout en conservant le cap politique fixé par nos anciens.

Face aux défis que traverse notre pays, nous avons considéré qu’il fallait ouvrir davantage les responsabilités et permettre l’émergence de nouveaux visages

La Cour des comptes a condamné votre gestion de la Case des artistes. Est-ce un handicap dans cette campagne ?

Je souhaite rappeler que cette affaire relève d’une procédure juridictionnelle spécifique concernant la gestion d’une association et non d’un enrichissement personnel. J’ai toujours exercé mes responsabilités avec honnêteté et dans l’intérêt du projet politique et culturel porté par la Case des artistes. Les décisions rendues portent sur des questions d’interprétation de règles de gestion.

Je respecte naturellement les institutions de contrôle. Pour autant, je refuse que cette question occulte les véritables préoccupations des Calédoniens, c’est-à-dire l’emploi, le pouvoir d’achat, le logement, la santé ou encore l’avenir de notre jeunesse. Les électeurs jugeront avant tout notre projet, notre équipe et notre capacité à répondre à la crise sociale que traversent aujourd’hui la province Sud et le pays.