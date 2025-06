Jeu d’équilibre au sommet

Le projet avait aussi reçu un accueil très favorable du FLNKS nouveau format. Le Front se réunira en convention samedi 28 juin, à Pouébo, afin de statuer sur une participation ou non au sommet de Paris, et si la présence est validée, les militants doivent définir la stratégie à tenir. La reprise du dossier par Emmanuel Macron ne rassure pas certains dirigeants à l’Union calédonienne, ces indépendantistes craignant « une marche-arrière », c’est-à-dire l’absence désormais de Manuel Valls dans la boucle. Néanmoins, il serait étonnant de voir le FLNKS refuser l’invitation. Son président, Christian Tein, tout juste libéré de prison, mais toujours mis en examen, a espéré mercredi 18 juin une sortie « par le haut » de la crise.

« DÉSESPOIR »

Le projet avancé par le ministre des Outre-mer, Les Loyalistes n’en veulent pas, voyant là une indépendance-association. « La proposition de Manuel Valls et l’échec de Deva avaient accentué le désespoir des Calédoniens et aggravé la situation économique et sociale. Je crois dans la construction d’un « projet nouveau » initié par le président de la République », a déclaré Sonia Backès, cheffe de file du mouvement qui participera « activement à l’ensemble des travaux », rapporte l’AFP mardi 24 juin. Le député Nicolas Metzdorf s’est réjoui de la confirmation officielle du sommet. « Nous y participerons avec un message simple et ferme : le respect du choix des Calédoniens et la volonté de reconstruire durablement la Nouvelle-Calédonie », explique le parlementaire.

Face à de telles oppositions, Calédonie ensemble a dévoilé, vendredi 20 juin, des éléments qui « pourraient constituer un consensus acceptable par tous ». Le projet Valls de souveraineté avec la France serait bien intégré dans un accord global. Mais une période de stabilisation, de 10 à 15 ans, « nécessaire à la reconstruction du pays », serait instaurée, le temps de mettre en place les points de convergence institutionnels identifiés mais aussi des pactes financier et nickel entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. Un référendum sur la base d’un projet d’avenir partagé serait organisé au terme de cette phase. À Paris, en marge d’une conférence de presse sur Mayotte, le ministre, Manuel Valls, s’est montré confiant lundi 23 juin. Un « accord reste possible ».

Yann Mainguet