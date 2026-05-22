Jerry Delathière, historien : « La colonisation pénale est un échec »

DNC : La loi du 30 mai 1854 permet l’envoi de bagnards en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Comment comprendre cet objectif de l’époque ?

Jerry Delathière : Cette loi, selon l’idéologie du Second Empire puis de la Troisième République, tend à débarrasser du sol métropolitain les déviants de l’ordre établi, les délinquants, les voyous, et à les envoyer dans des colonies pénitentiaires. La France disposait déjà de la Guyane. C’est dans cette optique qu’elle a pris possession de la Nouvelle-Calédonie.

Y a-t-il un débat sur l’objectif pénal de la colonisation ?

Non. L’historien Louis-José Barbançon le dit également. La première idée était d’éloigner ces condamnés le plus loin possible de la Métropole. L’Algérie était trop proche. La Guyane convenait, mais le climat était insalubre. La France a choisi la Nouvelle-Calédonie où il y avait déjà des missionnaires, pour son éloignement, mais un peu à tâtons. Les autorités françaises ne connaissaient pas du tout le potentiel minier ou autres du territoire.

Le navigateur Tardy de Montravel, qui fondera la ville de Port-de-France rebaptisée Nouméa et confirmera la prise de possession après Auguste Febvrier-Despointes, siégeait d’ailleurs dans la fameuse commission mise en place en 1851 par Louis Napoléon Bonaparte, qui devait décider du lieu du bagne. Tout comme le marquis du Bouzet, nommé gouverneur des établissements français d’Océanie à partir de 1854, ou encore Charles Guillain, gouverneur qui accueillera, en mai 1864, le premier convoi de forçats à Port-de-France.

L’objectif pénal de la prise de possession de cette nouvelle colonie ne fait pas de doute. La France s’est basée sur l’exemple australien de Botany Bay.

La loi du 30 mai 1854 prévoit, en son article 2, l’expiation de la peine par les travaux les plus pénibles liés au développement de la colonisation – construction de ports, de quais, de bâtiments, de routes –, mais aussi une clause guidée par les objectifs humanistes des dirigeants français de l’époque : la réhabilitation morale, sociale… des condamnés, leur permettant de redémarrer une nouvelle vie sur une nouvelle terre.