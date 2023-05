DNC : Vous êtes venu en Nouvelle-Calédonie en 2010, juste avant vos premières médailles internationales, pour un stage de 15 jours. Quels souvenirs en gardez-vous ?

Jérémy Stravius : C’est mon meilleur stage, donc j’ai beaucoup de souvenirs. On avait énormément travaillé. On nageait entre 7 et 8 kilomètres par entraînement. On avait fait une compétition en fin de stage : on s’était entraîné avant les séries et on avait refait 4 kilomètres l’après-midi avant les finales.

Je ne l’ai fait qu’une fois, c’était ici. Et puis je me souviens des îles, de la plongée, de la terre rouge, des cascades… On avait fait énormément de choses qu’on fait de moins en moins, parce que les stages sont très centrés sur le sport.

Dans le court temps qui vous est imparti, qu’allez-vous transmettre aux jeunes nageurs ?

J’ai peu de temps à leur consacrer, et un nageur doit penser à énormément de choses, donc il faut que je fasse simple. Je vais leur répéter quelques conseils essentiels. Il faut que ça s’incruste, que ça rentre.

Souvent, je prends l’image des bateaux profilés pour leur donner une idée de ce que leur corps doit être dans l’eau, ça marche assez bien. Et je serai avec eux dans le bassin pour leur montrer.