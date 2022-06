Une des figures du mouvement opposé à la vaccination obligatoire se présente dans la première circonscription sous les couleurs du parti Les Patriotes, fondé par Florian Philippot en 2017.

Jérémy Simon se présente en raison des situations économiques nationale, « il va falloir redresser le pays », et locale, afin d’éviter que « la Nouvelle-Calédonie vive à crédit ». Selon Jérémy Simon, la France vide ses caisses (vente de la Française des jeux, affaire Alstom, etc.) et « on demande au peuple de les remplir ». Une situation semblable sur le territoire. « Par exemple, la Calédonie ne retire presque rien de la défisc’, comment construire un pays sans rentrée d’argent ? »

Le commercial free-lance se déclare en faveur du Frexit : il « faudra demander aux Français s’ils veulent rester dans l’Union européenne ». Et pour améliorer le quotidien des gens, développe son suppléant, Mickael Tordjman, il faut « lutter contre les emplois précaires et maintenir l’âge de la retraite à 60 ans ».

C’est aussi en raison de la crise liée au Covid-19 que l’anti-pass s’investit. Il dénonce un « apartheid » et une « dictature sanitaire », estimant que « ce n’est sans doute pas fini ».

« Ne pas instrumentaliser le scrutin »

Concernant l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, « les Patriotes la voient dans la France ». Mais, le prétendant ne souhaite pas faire de cette élection un débat sur l’indépendance. « Je ne veux ni fâcher les loyalistes ni les indépendantistes. L’avenir institutionnel sera abordé après les législatives, donc il n’est pas question d’ins- trumentaliser le scrutin. Cela nous tient très à cœur de participer à ces discussions qui vont ancrer une bonne fois pour toute la Calédonie là où elle doit l’être. »

Enfin, Jérémy Simon veut empêcher Emmanuel Macron de retrouver une majorité présidentielle. « Il faut l’obliger à cohabiter pour recréer une France nouvelle. » Il compte notamment sur les déçus de la crise sanitaire « pour qu’ils soient au rendez-vous, on ne les lâchera pas ».

A-C.P. (photo A-C.P.)