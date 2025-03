Jérémie Katidjo Monnier : « 71 % de la côte subit aujourd’hui de l’érosion »

Quand ce fonds va-t-il être mis en place ?

Il va être créé avec la stratégie calédonienne après le vote au Congrès. Le vœu initial du Congrès était de déclarer l’urgence [en septembre 2014]. Déclarer l’urgence, c’est bien, mais si on n’a pas de stratégie, ça ne répond plus aux attentes des Calédoniens. Aujourd’hui, les Calédoniens ont à faire face à l’urgence sociale et économique.

En revanche, il y a des outils internationaux qui existent et souvent les grands bailleurs ne souhaitent pas donner d’argent aux gouvernements parce qu’il y a eu des expériences malheureuses dans d’autres pays, notamment liées à la corruption. Ce fonds va permettre donc d’être un outil qui fera le lien entre les fonds internationaux et la Nouvelle-Calédonie. Il n’y a pas de taxes affectées. Ce ne sont pas les Calédoniens qui paieront.

Le Pacifique en général et la Nouvelle-Calédonie, en particulier, ne sont-ils pas plus touchés que le reste du monde ?

Ces 50 dernières années, la Nouvelle-Calédonie a vu sa température augmenter de 1,1 degré. C’est plus rapide que la moyenne mondiale. Et tout le territoire n’augmente pas à la même vitesse. À l’Anse Vata, par exemple, c’est 1,3 degré de plus. Donc ça va encore plus vite dans l’agglomération de Nouméa.

Quels sont les autres effets du réchauffement climatique ?

En 40 ans, on a eu 8 cm d’augmentation du niveau de la mer. C’est beaucoup. En réalité, il y a l’augmentation du niveau de la mer et l’érosion côtière. 71 % du linéaire côtier subit aujourd’hui de l’érosion. Les installations le long de ces littoraux risquent de disparaître. Et c’est déjà le cas à Ponérihouen. Il y a un travail avec les coutumiers qui sont en bord de mer. La mairie a préparé un lotissement avec de nouveaux réseaux. La province Nord accompagne aussi le déplacement des populations, au fur et à mesure. Les jeunes foyers qui arrivent, il leur est fortement déconseillé, voire interdit, par les coutumiers de s’établir en bord de mer. Ils s’installent donc sur des espaces vus comme mieux protégés.

D’où l’importance des données. Avec l’OBLIC, l’Observatoire du littoral calédonien, on a aussi de la donnée sur les glissements de terrain parce que, quand on déplace une population, on ne la soumet pas à un nouveau risque d’inondation, de feux de forêt ou de glissement de terrain.

Quelle est l’ampleur de ces déplacement de population ?

C’est encore très difficile à déterminer. C’est pour ça qu’on a besoin du projet CLIPSSA qui nous permet d’avoir l’évolution du climat pour les prochaines années. Aujourd’hui, on voit que quasiment l’ensemble de la côte Est est touché. On l’a vu à Mou, à Ponérihouen. On l’a vu à Touho avec le président de la République, l’année dernière, avec cette première maison qui est littéralement tombée dans la mer [à Tiouandé]. Une tribu en plus qui avait une histoire difficile, car cette tribu de la mer, pendant l’indigénat, a été repoussée à l’intérieur des terres et est revenue après en bord de mer. Il y a une double peine historique et climatique.

On le voit aussi avec la route du littoral entre Hienghène, Pouébo et Touho, qui a été attaquée. Et si la route part, les populations seront totalement isolées.

On pense aussi à Ouvéa qui est très touchée par l’érosion du littoral.

La côte Ouest n’est pas épargnée, on le voit sur Poé avec le projet Vital Poé qui a été lancé il y a quelques semaines à peine. L’activité humaine détériore les plantes et les écosystèmes végétaux qui permettent de maintenir la dune.

N’y a-t-il pas une difficulté à mettre en place ce genre de politique alors que la compétence de l’environnement est provinciale ?

Le ministre Darmanin l’avait pris comme exemple. On a quatre codes de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, les trois provinciaux plus celui du gouvernement sur les îles éloignées. Pour un pays grand par sa mer, mais petit par sa population, ça fait peut-être beaucoup. Est-ce qu’on a les moyens de tout ça ? En réalité, on voit que l’environnement a été le grand oublié de l’accord de Nouméa puisque c’était avant qu’on parle du changement climatique.

Aujourd’hui, l’environnement fait partie des discussions et j’espère qu’on pourra avoir une simplification avec un seul Code de l’environnement voté par les Calédoniens au Congrès, et après des provinces et des communes qui puissent mettre en œuvre les outils de ce code.

Le gouvernement a adopté à l’unanimité, mercredi 7 juin 2023, un projet de loi du pays pour la mise en place d’un moratoire pour préserver les fonds marins pendant dix ans. Où en est-on ?

Il y a eu un changement au Congrès. Et il a vraiment pris en compte toute l’ampleur du sujet sur le changement climatique. C’est pour ça qu’il nous a demandé de déclarer l’urgence climatique afin de voter tous ces textes environnementaux, sur le changement climatique, le fonds de conservation de la mer de Corail et le moratoire dès l’année prochaine. Le moratoire, c’est un proces- sus très long parce que c’est un processus minier et la mine est un sujet très sensible en Nouvelle-Calédonie.

Maintenant, l’ensemble des consultations ont eu lieu pour que le Congrès puisse prendre une décision éclairée. On sait qu’en Nouvelle-Calédonie, on n’a pas beaucoup de nodules polymétalliques comme à Clipperton ou en Polynésie française. Donc il n’y a pas d’enjeu. Tout ce qu’on aurait à gagner à remuer les grands fonds marins, ce serait de déstabiliser notre écosystème et notre industrie de la pêche.

Le 19 mars, le gouvernement va demander au Congrès de se saisir du texte et ce dernier a 21 jours pour pouvoir convoquer la séance publique.