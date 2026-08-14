[DOSSIER] Jean-Yves Marinacce : les courses, « un plaisir et un peu d’orgueil aussi »

Jean-Yves Marinacce : J’ai beaucoup d’archives, certaines ayant 70 ou 80 ans. Mon grand-père était passionné de courses, il a même couru. On était à La Foa. J’ai récupéré des documents de mes grands-parents et de vieux copains et j’ai annoté, chaque année, les programmes. J’ai commencé en 1968, à mon retour de l’armée. À partir de là, j’ai été dans les comités organisateurs pendant plus de trente ans. Georges Guillermet, président à La Foa, a vu que j’étais intéressé : il m’a mis la main dessus. Lui, président du comité hippique, moi, trésorier, secrétaire. C’était mon père spirituel. Je me suis retiré quand j’ai pris ma retraite.

Pourquoi la Coupe Clarke est-elle toujours autant appréciée ?

Parce qu’elle a été conservée quasiment comme M. Clarke l’avait voulue, il y a cent ans. On a gardé la distance, les conditions de poids pour âge, pour les meilleurs chevaux locaux, point barre. Dans les courses, il faut garder les mêmes épreuves : les entraîneurs et les propriétaires calculent, se fixent des objectifs. Comme la Coupe Tenant, très ancienne aussi.

Quels ont été les grands propriétaires ?

Les famille Brun, De Rios, ont importé beaucoup de chevaux et enrichi la génétique calédonienne. Les Lafleur aussi, Henri, Jacques, Claude, la famille Johnston… Il y avait des fortunes, mais aussi des fanatiques, qui se privaient peut-être pour donner un sac de maïs à leur cheval. Georges Guillermet était de ceux-là. Il a gagné treize fois la Coupe Clarke, dont sept d’affilée avec le même cheval, le même jockey et le même entraîneur, de 1964 à 1970.

Son cheval, Balto, a-t-il vraiment été le meilleur ?

Incontestablement. En plus de ses sept Coupes Clarke, il a, de mémoire, remporté 68 victoires en 81 courses, sur 1 000 à 2 400 mètres. Il a même quitté l’hippodrome Henry-Milliard sur une victoire. C’était un cheval difficile, mais les bons chevaux sont souvent durs à gérer. Il y a aussi eu Farouk avant lui, avec Jacques Hillier, le jockey de Canberra, qui a gagné avec Balto et qui a beaucoup échangé avec Guillermet. J’ai bap- tisé Balto, Hillier, Guillermet le trio infernal de la Coupe Clarke : pendant sept ans, il y en a qui ont plus vu la queue de Balto que son naseau !