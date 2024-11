Jean-Pierre Djaïwé : « Nous nous mettons en retrait du FLNKS »

Sortie de crise, discussions sur l’avenir du pays et positionnement vis-à-vis du FLNKS, le Palika a fait le point lors de son congrès des 9 et 10 novembre à Kaala-Gomen, en présence de plus de 500 sympathisants. Le parti indépendantiste continue de porter le projet de pleine souveraineté en partenariat et, s’il ne rompt pas avec le Front, prend largement ses distances.

DNC : Comment le Palika voit la situation dans laquelle se trouve la Nouvelle- Calédonie, six mois après les émeutes ?

Jean-Pierre Djaïwé : La Nouvelle-Calédonie vit une crise sans précédent, qui met l’économie à genoux et bouleverse le quotidien des Calédoniens. Que faire pour redresser la situation ? Au congrès, le Palika a pris connaissance du plan S2R et l’a validé comme étant un document qui va constituer un levier pour répondre à l’urgence.

Concernant l’avenir institutionnel, quelle est la première chose à faire selon vous ?

Nous souhaitons reprendre les discussions le plus rapidement possible. Le Palika a toujours été présent autour de la table. Le problème, c’est que nous n’avons jamais pu être tous ensemble, il y a toujours quelqu’un qui manque, l’Union calédonienne ou Calédonie ensemble.

Est-ce que tout le monde partage cette volonté de reprendre les discussions ?

Nous étions tous présents autour des deux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’UC, Les Loyalistes, l’UNI et Calédonie ensemble, et tout le monde a manifesté le besoin urgent de poursuivre des discussions, sachant que nous ne partirons pas d’une feuille blanche. Des points d’équilibre ont été trouvés sur certains sujets. D’autres sont plus compliqués, comme l’acte d’autodétermination, la répartition des sièges au Congrès, le corps électoral. Et puis, avec les élections provinciales en 2025, il faut trouver un accord d’ici mars.

C’est ce que nous disons : accédons à la pleine souveraineté avec partenariat, c’est-à-dire partagée entre deux États souverains.

C’est l’étape que nous acceptons pour concilier les deux positions, un pas que nous faisons.

Pensez-vous que cela soit possible ?

Oui, si les uns et les autres sortent de leurs postures. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut continuer sur les bases de l’accord de Nouméa, celles d’une souveraineté partagée.

Que mettez-vous derrière cette idée de souveraineté partagée, concept utilisé par Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ?

C’est inscrit dans l’accord de Nouméa. L’exercice de certaines compétences sont partagées avec la Nouvelle-Calédonie. Gérard Larcher dit aussi, qu’à partir des deux positions du maintien dans la France ou de l’accession à la pleine souveraineté, il est possible de sortir des sentiers battus et de trouver une position médiane. C’est ce que nous disons : accédons à la pleine souveraineté avec partenariat, c’est-à-dire partagée entre deux États souverains. C’est l’étape que nous acceptons pour concilier les deux positions, un pas que nous faisons. Est-ce que nos partenaires non indépendantistes peuvent aussi faire un pas ?

Est-ce que cela peut correspondre, par exemple, à la situation des îles Cook ?

Oui. Nous disons qu’il faut conforter les compétences déjà transférées et transférer ensuite celles qui ne l’ont pas encore été, comme la sécurité, la défense. On ne va pas le faire d’un seul coup. Cela doit passer par des conventions qui précisent comment elles doivent être exercées.

L’UC semble porter une vision plus radicale, quelles sont vos relations aujourd’hui ?

Nous savons qu’une indépendance du jour au lendemain dans la situation actuelle n’est pas possible. Il faut négocier l’accès à une indépendance en partenariat avec la France. Mais pas forcément immédiatement. D’abord se mettre d’accord sur un projet dont la trajectoire prépare à l’indépendance, qui viendra plus tard. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de différences avec l’UC.

Pour autant, votre relation dans le cadre du FLNKS ne fonctionne plus. Avez-vous décidé de rester ou de quitter le Front ?

Le FLNKS est un outil qui a porté le combat de l’indépendance jusqu’ici. Mais, pour le Palika, il n’est plus cet outil-là, il a perdu de son efficacité parce qu’il a été instrumentalisé par certaines composantes, dont l’UC. La stratégie diffère, mais l’objectif demeure, l’accession du pays à sa pleine souveraineté. Pour certains, c’est dur de dire qu’on quitte le FLNKS. Nous allons poursuivre notre chemin de notre côté, et il y aura certainement, dans le travail que nous allons faire en parallèle, des moments où il y aura besoin de se retrouver avec la mouvance indépendantiste pour discuter, se coordonner, mais ce ne sera pas dans le cadre du FLNKS.

En clair, vous ne participez plus au FLNKS ?

Le Palika ne se reconnaît plus dans ses décisions depuis le congrès de Koumac. Même, nous les condamnons, dont celle de nommer Christian Tein. Nous ne reconnaissons pas non plus la CCAT, qui n’est pas une structure créée par le Front. Nous nous mettons en retrait.

Comment mener les discussions sur l’avenir dans ce contexte, auquel s’ajoute la précampagne des provinciales ?

C’est un peu compliqué, le fait qu’il y ait des élections devant nous. Après, cela se discute aussi avec l’État. Jusqu’où peut-il aller ? Il va falloir qu’il intervienne à un moment donné. Il faut un partenaire actif qui fasse des propositions et essaie de trouver un chemin afin de concilier des positions.

Propos recueillis par Anne-Claire Pophillat