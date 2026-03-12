Jean-Pierre Djaïwé menacé, deux auteurs condamnés

Suite aux menaces de mort qu’ils avaient proférées, le 25 février, sur les réseaux sociaux à l’encontre du président du groupe UNI, Jean-Pierre Djaïwé, deux hommes de 35 ans ont été condamnés, mardi 10 mars, à 100 jours-amende à 1 000 francs et à 140 heures de travail d’intérêt général.