Jean-Pierre Djaïwé menacé, deux auteurs condamnés

Suite aux menaces de mort qu’ils avaient proférées, le 25 février, sur les réseaux sociaux à l’encontre du président du groupe UNI, Jean-Pierre Djaïwé, deux hommes de 35 ans ont été condamnés, mardi 10 mars, à 100 jours-amende à 1 000 francs et à 140 heures de travail d’intérêt général.
Les avions d’Air Calédonie n’ont pas décollé depuis une dizaine de jours. Les mobilisations devant les aérodromes de Lifou, Maré, Ouvéa et l’île des Pins par les opposants au transfert de la compagnie de Magenta vers Tontouta sont toujours actives. Vendredi 6 mars, la Fédération île des Pins – tourisme […]
La grande finale du championnat de barbecue s’est tenue au phare Amédée, dimanche 8 mars. Six équipes se sont affrontées autour de cinq épreuves : la cuisson d’un filet de perroquet, d’un carré d’agneau, d’une côte de porc, d’une poitrine de porc et la réalisation d’un burger. Le jury, composé […]
Les représentants des onze organisations syndicales et patronales ont réuni la presse, mardi 10 mars, afin de réitérer leur opposition à la réforme de l’aide au logement, portée par le gouvernement et adoptée par le Congrès le 23 décembre. Pour rappel, celle-ci vise à doubler la participation du Fonds social […]