Jean-Jacques Urvoas : « L’apaisement durable ne pourra s’installer sans perspective globale »

Le président de la République Emmanuel Macron s’est-il entouré de réels connaisseurs du dossier calédonien ?

Certainement mais dans la période, c’est au gouvernement que revient la responsabilité d’agir.

Vous étiez ministre du gouvernement Manuel Valls en 2016. L’ancien Premier ministre hérite aujourd’hui des questions calédoniennes. Le considérez-vous capable d’aboutir à une solution partagée ?

Les Calédoniens ont besoin d’avoir un interlocuteur averti, solide et influent. Or Manuel Valls réunit ces trois qualités. Il connaît la Nouvelle-Calédonie depuis longtemps et a montré, dans l’exercice de ses différentes responsabilités, qu’il savait prendre des décisions courageuses en faisant prévaloir l’intérêt général, même face aux pressions contraires.

Son rang protocolaire de ministre d’État lui donne une véritable capacité de mobilisation des administrations parisiennes qui sera précieuse pour répondre aux multiples attentes calédoniennes. Enfin, c’est un homme d’expérience qui sait combien l’histoire peut être tragique, ce qui lui donne le recul nécessaire pour prendre des risques calculés. Avec lui, le dossier sera traité avec la hauteur de vue et la vision politique qu’il mérite politiquement et pas, comme cela me semble le cas, simplement piloté par Bercy.