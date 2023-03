Il avait promis aux Wallisiens et Futuniens de se rendre chez eux avant la fin de l’année 2022. L’année 2023 lui permet d’honorer sa promesse avec un peu de retard. Le ministre délégué chargé des Outre-mer a fait escale à Wallis-et-Futuna lundi 6 et mardi 7 mars.

Deux jours de visite très chargés où plusieurs rencontres avec les autorités étaient programmées. Elles ont permis d’évoquer les grands dossiers de l’archipel, tels que le contrat social entre l’Hexagone et les institutions locales ou encore le monopole bancaire.



Jean-François Carenco a discuté avec les autorités des sujets visant à améliorer la vie des Wallisiens et Futuniens. / © Assemblée Territoriale de Wallis et Futuna

SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT SOCIAL

À son arrivée, Jean-François Carenco s’est entretenu avec le préfet Hervé Jonathan, puis avec le président de l’Assemblée territoriale, Munipoese Muliakaaka. Il s’est rendu à la ferme solaire du village de Lavegahau puis a inauguré la Maison d’accueil des femmes victimes de violences de l’association Osez Lea Ki Aluga, à Holo.

Un « effort et un combat pour l’égalité », selon les mots de Jean-François Carenco, chiffré à 70 millions de francs, relate Outremer360. Après une table-ronde avec les associations de jeunes du territoire, sur le thème de la formation et de l’insertion professionnelle, le ministre délégué a tenu une réunion de travail à l’Assemblée territoriale avec les élus et les parlementaires. Cette entrevue a permis de finaliser le contrat social 2023- 2027 (avec une répartition de 75 % pour l’État et 25 % pour le territoire), signé mardi.



La Maison d’accueil des femmes victimes de violences a été inaugurée à Holo. / © Assemblée Territoriale de Wallis et Futuna