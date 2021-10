Quels sont les critères qui font la valeur et la qualité d’une information ?

Le fait qu’elle soit soumise à la critique de la communauté scientifique et médicale, tout d’abord. Quand un scientifique ou un médecin affirme avoir découvert un traitement miracle, il se doit de le démontrer et de soumettre ses résultats et sa méthode à la communauté par le biais d’une publication scientifique dans un journal réputé. Son article sera relu par plusieurs médecins ou scientifiques qualifiés dans son domaine afin de vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs. Un médecin ou un scientifique qui ne ferait pas cela et publierait ses « résultats » dans un livre vendu sur Amazon ou en librairie serait suspect de fraude et de conflit d’intérêt, puisqu’il rejetterait toute critique scientifique et s’enrichirait personnellement au passage.

Sur quelles données vous appuyez-vous ?

J’utilise les données publiées dans des revues médicales ou scientifiques ou chaque article est vérifié ; celles issues d’autorités sanitaires de pays n’ayant pas l’habitude de les falsifier, comme l’Union européenne, l’Amérique du Nord, le Japon, l’Australie, etc. (en revanche, les données fournies par les gouvernements russes et chinois quant à l’efficacité de leurs vaccins étaient suspectes puisque qu’incomplètes et émanant directement de gouvernements dictatoriaux) et celles d’ONG comme l’OMS ou l’Unicef. Pour la France, Santé publique France publie des données très complètes sur l’observatoire Géodes et l’Agence nationale de sécurité du médicament fournit des rapports de pharmacovigilance très complets.