La deuxième édition du festival Jazz à Nouméa se tient vendredi 2 et samedi 3 décembre au centre culturel Tjibaou. Le festival est organisée par Musical Productions, Expressions culturelles, le centre culturel Tjibaou et Jazz à Vienne.

Sur scène cette année : Dee Dee Bridgewater, André Manoukian (première soirée), Patrice, Sergent Garcia, Ben (l’Oncle Soul) et Funky Harry (deuxième soirée).

AC2N, The JackNiel’s, Michel Benebig et Shem, Aure&Co et d’autres artistes calédoniens sont aussi programmés sur le festival ou lors des off organisés au Château Royal, jusqu’à dimanche 4 décembre. Des rencontres avec Dee Dee Bridgewater et Sergent Garcia sont aussi prévues à l’hôtel, samedi 3 décembre, de 14 heures à 16 heures. De belles opportunités pour écouter de la musique de qualité et renouer avec cet événement qui n’avait pas pu se tenir depuis 2019.

La billetterie est en ligne sur www.tickets.nc. Retrouvez le programme complet sur les pages Facebook : Jazz à Nouméa ; Chateau Royal Beach Resort & Spa ou sur le site jazzanoumea.nc.