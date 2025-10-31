« J’attends de la fermeté de l’État pour mettre en place la voie de l’accord »

DNC : Comment accueillez-vous le vote des députés en faveur d’un report des élections provinciales ?

Virginie Ruffenach : Nous sommes très satisfaits parce que le point finalement n’est pas donné aux ultraviolents des indépendantistes mais à ceux qui veulent un accord pour la Nouvelle-Calédonie. Toutes les forces modérées du paysage politique national ont compris l’enjeu calédonien. Seuls le RN et LFI s’y opposent. C’est affligeant de constater que sur le sujet Nouvelle-Calédonie : LFI-Rassemblement national, c’est le même combat. C’est un lâchage de la Calédonie française par le RN, une déception profonde j’imagine pour de très nombreux Calédoniens.

L’Union des droites d’Éric Ciotti s’est en revanche montrée favorable au texte…

Il faut le saluer parce que le RN et l’UDR sont en lien au niveau national et pourtant l’UDR ne s’est pas alignée sur la position de Marine Le Pen et a pris la responsabilité de soutenir cet accord. J’avais beaucoup échangé avec Éric Ciotti ces dernières semaines de façon à bien faire mesurer les enjeux calédoniens et notamment le report de ces élections provinciales.