OUACO

Fils de l’industriel et premier sénateur calédonien, Henri Lafleur, Jacques Lafleur est né en 1932. Sa jeunesse se déroule à Nouméa d’abord, puis à Paris. Il revient pour son service militaire et s’implique rapidement dans la société familiale de Ouaco, où l’on pratique l’élevage, l’agriculture, la conserverie. Ouaco et le Nord représentent une grande partie de son terrain d’activité. Il y entreprend de grands travaux pour améliorer les conditions de vie et expérimente de nombreuses idées. Dans la deuxième moitié des années 70, il initie la réforme foncière en morcelant cette terre de 33 000 hectares pour permettre à de nombreux Calédoniens de toutes origines de devenir propriétaires. Il garde une grande propriété où il continue à pratiquer l’élevage. Il conçoit une réserve animalière en faisant venir des animaux de Nouvelle-Zélande, du Japon… et souhaitait également créer un hôtel et un golf au début des années 80, mais ils ne verront pas le jour.