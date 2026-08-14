Isabelle Wabete : « Madagascar est un pays fascinant »

DNC : Quelle est l’ampleur du groupe Rio Tinto à Madagascar ?

Isabelle Wabete : Rio Tinto Iron & Titanium Ltd. (RTIT) est l’actionnaire majoritaire de QIT Madagascar Minerals SA (QMM), aux côtés de l’État Malagasy [Malgache]. Présente à Madagascar depuis plus de 40 ans, QMM exploite à Fort-Dauphin, dans le sud-est de l’île, une mine de classe mondiale d’ilménite et constitue le premier investissement minier majeur du pays. L’entreprise est un acteur majeur de l’économie régionale grâce à ses activités minières, à ses infrastructures, notamment le port en eau profonde d’Ehoala, à son réseau de partenaires locaux ainsi qu’à sa contribution à l’emploi, à la formation et au développement territorial.

Quelles sont les spécificités de l’ilménite ?

L’ilménite est un minerai qui constitue l’une des principales sources de dioxyde de titane. Celui-ci est utilisé pour produire un pigment blanc, indispensable à de nombreux produits du quotidien, notamment les peintures, les plastiques, le papier et d’autres applications industrielles. Le marché est donc étroitement lié à la demande mondiale en matériaux de construction, biens de consommation et produits manufacturés. Depuis Madagascar, notre production est exportée vers différents marchés internationaux.

QMM à Madagascar évolue dans un contexte environnemental, politique et industriel compliqué. Comment abordez- vous votre nouvelle fonction de PDG ?

J’aborde cette fonction avec responsabilité, détermination et optimisme. Les défis sont nombreux, mais ils constituent une réelle source de motivation, et un moteur de progrès et d’innovation. Mon ambition est de poursuivre le développement de Rio Tinto QMM en veillant à concilier sécurité, performance, responsabilité environnementale et contribution positive au développement de Madagascar et de l’Anôsy, au-delà de la vie de la mine. Je peux, pour cela, m’appuyer sur des équipes engagées, des partenaires de longue date et plus de 40 ans d’ancrage de Rio Tinto et de QMM dans le pays.