Isabelle Champmoreau: « Dans les périodes que l’on traverse, c’est vraiment important pour nous de pouvoir aider nos élèves »

DNC : La rentrée scolaire approchant, où en est-on de la reconstruction des bâtiments détruits ?

Isabelle Champmoreau : Dans un premier temps, je voudrais déjà rassurer les parents et les équipes sur le bon déroulement de la rentrée, que nous préparons depuis le dernier trimestre 2024. Nous avons eu une réunion avec le haut-commissariat, au cours de laquelle nous avons discuté avec la gendarmerie et la police pour avoir une vigilance particulière le jour J.

L’idée, c’est d’avoir des passages des forces de l’ordre, notamment sur l’agglomération. Nous n’avons pas d’alerte particulière, mais je pense que les parents et les équipes ont besoin d’avoir ce soutien. Ensuite, sur la reconstruction des bâtiments, notre principal problème au niveau du gouvernement c’est le lycée Petro Attiti.

Ensuite, il y a le collège de Kaméré, qui avait été particulièrement abîmé et celui de Rivière-Salée qui a été fermé consécutivement aux dégradations, puis plusieurs écoles détruites, principalement sur Dumbéa et Nouméa. Toutes ces rénovations vont être prises à 100% en charge par l’État. C’est inscrit dans l’enveloppe investissements qui est prévue dans la loi de finances 2025, cela nous a été confirmé. Après, ce qu’il faut qu’on cale avec l’État, c’est le calendrier.

Est-ce que tous les élèves pourront être replacés ?

Il n’y a pas d’enfant qui n’a pas de place. Les seules choses qui peuvent être refusées sont les dérogations. Parfois, les parents veulent changer de secteur et on est obligés de dire non car il n y a pas de place dans l’établissement demandé. Actuellement, nous sommes en train de faire les derniers pointages avec la province Sud pour le primaire, et il y a très peu d’enfants qui ne sont pas inscrits, et quand je dis « très peu », c’est en dessous de trente. Et ils vont avoir des propositions.

Combien attendez-vous d’élèves pour cette rentrée 2025 ?

On en attend 62 660. C’était 63 523 en 2024, donc on en a 1000 qui ont quitté le territoire. C’est un mélange de départs et d’évolution démographique. Par exemple, en primaire, on a 3000 élèves en moins depuis 2012, et on en aura 2000 en moins d’ici 2030. C’est dû au contexte politique global, mais aussi parce que les femmes font de moins en moins d’enfants en Nouvelle-Calédonie, donc lorsqu’on combine ces deux éléments, on a une baisse importante de nos effectifs. Actuellement, il y a 8700 places qui ne sont pas occupés en collège, dont 3000 sur Nouméa. C’est énorme.