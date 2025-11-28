Isabelle Autissier : « Le redéploiement de la Nouvelle- Calédonie doit intégrer une composante environnementale »

Notamment avec des solutions inspirées de la nature ? Le cap est-il pris d’ailleurs en Nouvelle-Calédonie ?

Nous avons beaucoup abordé ce sujet lors des rendez-vous institutionnels. Il se trouve que la Nouvelle-Calédonie, pour de pas très bonnes raisons, en est aujourd’hui à se redéployer sur le plan économique. Des activités ont disparu. Il y a donc une réflexion sur le potentiel de remise en route. Tout notre discours est basé sur l’idée : « « Profitons-en » pour aller dans le sens d’activités qui soient non seulement en lien avec le milieu naturel, mais qui permettent aussi de le préserver ». Exemples : du tourisme vert, de l’agroforesterie, de l’agroécologie, de la pêche durable, de l’énergie verte… Il y a plein de secteurs dans lesquels le redéploiement de la Nouvelle-Calédonie pourrait intégrer cette composante essentielle pour l’avenir.

Prendre un nouveau virage ?

C’est un peu dommage, quand on en est là, de refaire comme avant. Profitons-en pour faire les choses comme nous devons les faire. En arrivant de l’extérieur, je peux me permettre de dire cela. Après, bien évidemment, ce sont les gens d’ici qui vont décider de leur avenir.

Y’a-t-il une prise de conscience, à la fois chez les habitants et les autorités ?

Oui je pense. Pour deux raisons. D’abord, parce qu’il y a eu quand même beaucoup de pédagogie de faite à tous les niveaux. C’est-à- dire, que le paysage vert a une fonction, que des espèces sont reliées entre elles et nous sommes reliés à elles, etc. Enfin, parce qu’on s’aperçoit de plus en plus de la connexion avec la vie de tous les jours, malheureusement, lorsqu’il y a eu destruction. Un réel exemple : tant que vous avez une belle forêt qui vous permet de garantir des captages d’eau abondante, il suffit de mettre un tuyau pour avoir une ressource de qualité.

Le jour où la forêt a brûlé et le captage n’est plus actif, on va chercher de l’eau à des dizaines de kilomètres, avec des forages, et on a une eau chère et de moins bonne qualité. Cela concerne directement la vie des gens, leur santé et leur porte-monnaie. Il y a donc peu à peu une prise de conscience, chez les habitants mais aussi, forcément, chez les politiques et les gestionnaires. On entend « Ça n’avance pas ! », mais il faut se replacer 20 ans en arrière !