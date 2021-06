La cérémonie d’intronisation du nouveau grand chef de La Roche (Maré), Hippolyte Sinewami-Htamumu, s’est déroulée mardi et mercredi. À presque 43 ans, il succède à son père, David Buama-Sinewami, décédé en mars 2019. La cérémonie avait été repoussée à deux reprises en raison de la crise sanitaire. Les représentants coutumiers ont fait le déplacement depuis les sept autres districts de Nengone, les autres îles et la Grande Terre. Environ 1 000 personnes étaient attendues. Ancien militaire, revenu sur le territoire en 2019 après 20 ans de carrière, Hippolyte Sinewami-Htamumu a été président du Sénat coutumier en 2019-2020, avec une mandature marquée notamment par la crise sanitaire. Il est reconnu pour sa rigueur et est aussi un homme de paix très respecté.