Interpellation des auteurs du vol au Carrefour Market

Le 6 juin, une bande de jeunes s’était introduite, le visage dissimulé, au Carrefour Market de N’Géa, repartant avec de nombreuses bouteilles d’alcool. Trois majeurs, bien connus de la justice et en état de récidive légale, ont été jugés en comparution immédiate et quatre mineurs seront présentés au tribunal pour enfants. « Le parquet réaffirme sa détermination à lutter contre le phénomène des vols en bande qui tendent à se développer ces dernières semaines à Nouméa », a écrit Hélène Gaudet, procureure adjointe.