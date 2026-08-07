Interpellation des auteurs du vol au Carrefour Market

Le 6 juin, une bande de jeunes s’était introduite, le visage dissimulé, au Carrefour Market de N’Géa, repartant avec de nombreuses bouteilles d’alcool. Trois majeurs, bien connus de la justice et en état de récidive légale, ont été jugés en comparution immédiate et quatre mineurs seront présentés au tribunal pour enfants. « Le parquet réaffirme sa détermination à lutter contre le phénomène des vols en bande qui tendent à se développer ces dernières semaines à Nouméa », a écrit Hélène Gaudet, procureure adjointe.
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