Leanne Harwood, la directrice générale Australie et Japon, ainsi qu’Alexandre Personeni, le directeur des opérations financières pour la zone Australasie, ont participé à une soirée en présence du président de la province des Îles, Jacques Lalié, de la présidente de la province Sud, Sonia Backes, ainsi que de Brieuc Frogier, le président du GIE Destination province Sud.

Après vingt ans d’absence en Nouvelle- Calédonie, InterContinental, l’un des plus importants groupes hôteliers au monde avec 40 millions de membres, revient s’installer en Nouvelle-Calédonie. Il exploitera le Drehu village, le Paradis d’Ouvéa et le futur hôtel quatre étoiles de Wadra Bay, actuellement en chantier à la tribu de Mou, dans le district de Lössi. Pour les deux premiers, un programme de rénovation sera défini afin de répondre à la demande de la clientèle identifiée par le groupe.

Le Paradis d’Ouvéa sera ainsi transformé à l’horizon 2021 et le Drehu village en 2024. Les deux établissements seront exploités sous l’enseigne Holiday Inn. « InterContinental Hotels Group va faire venir des clients étrangers et emmener le développement du tourisme à un autre niveau, a indiqué Alexandre Personeni. Le touriste moderne ne souhaite pas seulement bénéficier d’infrastructures, il veut aussi être connecté à la destination. Il veut avoir l’opportunité de rencontrer la population locale, manger des produits locaux et pratiquer des activités que pratiquent aussi les locaux ».

Le directeur des opérations financières explique également qu’une attention particulière sera apportée à la formation du personnel, dans un but de soutenir l’emploi local, tout comme le groupe a pu le faire en Papouasie Nouvelle-Guinée, au Vanuatu, Fidji ou encore en Polynésie française où il est présent.