Inscriptions sur les listes électorales

La mairie de Nouméa rappelle que les jeunes majeurs, les nouveaux arrivants et les personnes qui ne figurent pas encore sur les listes électorales (générale et provinciale) ont jusqu’au 30 décembre pour s’inscrire en mairie et jusqu’au 31 à minuit sur internet (www.noumea.nc). Les personnes qui ont déménagé sont également invitées à déclarer leur changement d’adresse. Cela vaut pour toutes les communes. À ce sujet, on peut noter que l’Union calédonienne mobilise une équipe dédiée au siège du mouvement.